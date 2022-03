Calcio/ Lescano, Merkaj e Karic ribaltano la Pistoiese: l'Entella vince 3-1 - LevanteNews

Dal sito ufficiale della Virtus Entella

Entella: Borra; Cleur, Pellizzer, Sadiki, Barlocco; Karic, Paolucci, Palmieri; Schenetti; Magrassi, Merkaj. All. Gennaro Volpe.

Pistoiese: Seculin; Sottini, Moretti, Portanova; Mezzoni, Folprecht, Marcucci, Suciu, Martina; Vano, Bocic. All. Marco Alessandrini.

In una serata in cui la porta sembra stregata l’Entella si aggrappa ai suoi attaccanti, Lescano la pareggia e Merkaj firma il gol del sorpasso. Il gol di Karic all’88’ chiude il match.

La prima occasione per i padroni di casa arriva dopo 4 minuti di gioco, Schenetti recupera e serve Merkaj, tentativo con la punta ma il numero 33 non riesce a imprimere forza al pallone. Seculin respinge.

Pasticciano gli ospiti, Seculin per evitare un calcio d’angolo consegna la palla a Merkaj, tentativo da posizione defilata e in allungo, non trova la porta l’attaccante biancoceleste. È il minuto 10.

Passano 4 minuti e Magrassi ha un’altra opportunità per il vantaggio, palla che esce di pochi centimetri a lato.

Al 16’ ci prova anche Paolucci con un destro su uno spiovente in uscita dall’area ospite, sfera che si spegne sul fondo.

Al 20’ la Pistoiese sblocca la gara, errore di Borra che serve involontariamente Bocic, il numero 11 non se lo fa ripetere due volte e insacca.

Dopo lo svantaggio i biancocelesti creano ancora 4 situazioni da gol.

Al 27’ Merkaj non inquadra la porta su un tentativo al volo e Seculin salva su una staffilata di Magrassi dalla sinistra.

Ci si mette anche il legno a respingere i tentativi dei padroni di casa, Karic sfonda sulla destra, conclusione imparabile per l’estremo difensore arancione, la traversa dice di no!

Ci prova anche Sadiki sugli sviluppi di un calcio piazzato ma l’incornata del 36 è fermata dal palo.

Parte meglio la Pistoiese nella seconda frazione e dopo pochi minuti Vano di poco non trova il 2-0.

Ma l’Entella vuole vincerla e fa di tutto per portare a casa un risultato positivo.

Al 62’ Lescano ha una doppia clamorosa occasione, Seculin strepitoso sul primo tentativo, un difensore arancione salva sulla linea il tentativo in rovesciata del 32.

Passano 8 minuti e questa volta Lescano con il suo colpo di testa supera ogni ostacolo tra lui e la porta. Cross dalla sinistra di Schenetti, svetta in area il centravanti argentino e sigla l’1-1.

Al 77’ entra in campo Meazzi. Ci mette 3 minuti il talentino biancoceleste per mettere Merkaj davanti alla porta con una palla deliziosa, tocco sotto del 33 e vantaggio per i padroni di casa.

La squadra di Volpe trova anche il terzo gol, percussione di Meazzi sulla sinistra, palla a rimorchio per Karic che infila con il piatto.

Una partita dominata in tutto l’arco dei 90 minuti: 11 tiri contro i 2 ospiti, 1 palo e 1 traversa. L’Entella merita e conquista i tre punti.