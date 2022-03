Sestri: attività di ristorazione, prorogata la concessione del suolo pubblico - LevanteNews

Dal comune di Sestri Levante

È stato approvato ieri dalla giunta comunale di Sestri Levante un nuovo provvedimento a sostegno degli esercizi commerciali della città: l’amministrazione comunale ha infatti concesso la possibilità di confermare solo per la stagione primaverile ed estiva 2022 (1 aprile – 30 settembre) l’ampliamento della concessione di suolo pubblico legate al Covid per le attività di ristorazione.

Da questo provvedimento sono esclusi i locali di via XXV aprile (carrugio) per ragioni di sicurezza e prevenzione di affollamenti data la peculiare conformazione della via e la sua grande frequentazione serale.

“Una decisione che abbiamo preso in considerazione degli spazi esigui del nostro centro storico, dove nelle serate estive il rischio della formazione di assembramenti è molto alto, causando anche molti problemi in caso ci fosse la necessità di fare transitare velocemente mezzi di soccorso.” commentano la sindaca di Sestri Levante, Valentina Ghio, e l’assessora al Commercio, Maria Elisa Bixio.

Il provvedimento di concessione degli spazi extra era stato varato per la prima volta nel 2020 a seguito della pandemia da Coronavirus per garantire alle attività che lo desideravano un maggiore spazio per i tavolini esterni, così da integrare il minore numero dei tavoli all’interno dei locali, necessario per mantenere il rispetto delle distanze interpersonali.

“Siamo consapevoli che la fine dello stato di emergenza non equivale a un ritorno alla normalità – commentano la sindaca e l’assessora al Commercio – e vogliamo continuare a sostenere le attività del nostro territorio che, in questo periodo ancora incerto, si troveranno ad affrontare anche i rincari energetici, dando la possibilità di portare avanti le proprie attività nel miglior modo possibile, proseguendo il lavoro di confronto che abbiamo impostato con le attività e le associazioni di categoria, nella volontà di sostenere in maniera concreta l’economia locale. In questi mesi lavoreremo per aggiornare la regolamentazione della concessione suolo pubblico per rispondere alle esigenze della città”.

Gli uffici comunali hanno definito una procedura semplificata per la conferma delle concessioni all’occupazione di suolo pubblico straordinarie per il periodo post Covid: sarà semplicemente necessario compilare l’istanza, allegando la planimetria e documento di identità e trasmettere il tutto alla PEC del Comune.