Recco: salita Campetto, sì ai lavori di regimentazione delle acque meteoriche - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Sono stati approvati i lavori di disciplinamento delle acque meteoriche sulla strada di accesso a Salita Campetto, in via Polanesi. L’intervento si rende necessario in quanto è stata riscontrata una situazione di pericolosità in alcuni tratti di canalizzazione, ritenuti non sufficienti a smaltire il volume delle acque in occasioni di copiose precipitazioni.

A darne notizia il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo che sottolineano: “L’azione intrapresa dall’Amministrazione comunale è decisiva per consentire di riordinare il sistema di regimentazione delle acque meteoriche in quella porzione del territorio. Intervento che, inoltre, si rende necessario ed è preliminare all’esecuzione dei lavori di rifacimento del manto stradale su quel tratto di strada, opera già appaltata e in corso di esecuzione”.

Tra le lavorazioni previste: posa di una tubazione in pvc lunga circa 47 metri, realizzazione di griglia per la raccolta di acqua meteorica e pozzetti d’innesto. Per l’intervento – già affidato – è prevista una spesa complessiva di circa 12mila euro.