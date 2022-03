Recco: malumori in maggioranza, Senarega restituisce le deleghe - LevanteNews

La decisione di rendere stabili i dehors dati in concessione ad alcuni commercianti in epoca covid, e di cancellare così preziosi posteggi in centro, è forse stata la causa che ha indotto il consigliere leghista Franco Senarega a restituire le deleghe al sindaco Carlo Gandolfo. Forse sconcertato anche dal silenzio di Ascom sull’argomento molto sentito. In genere tutti predicano trasparenza, ma di fatto anche in questa vicenda ne troviamo poca. Senarega ha restituito le deleghe da tempo, ma non ha reso pubblica la decisione; né il sindaco ha creduto la materia degna di un comunicato stampa.

Restano le voci di contrasti nella maggioranza. Sia all’interno della Lega con il presunto isolamento (o autoisolamento) di Senarega, sia tra le diverse componenti della coalizione. Tanto che circolano già voci di una lista di un candidato sindaco di centro-destra (nessun riferimento a Gianluca Buccilli) da opporre a Carlo Gandolfo in vista del secondo mandato.