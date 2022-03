Cartelli annunciano il divieto di sosta da domani alle 8 in piazza Nicoloso a Recco per consentire la potatura degli alberi nell’area davanti al municipio. Qualcuno storce il naso: “Gli alberi servono per ombreggiare; perché, ammesso che ne abbiano bisogno non farlo ad ottobre?”

Nelle foto gli alberi con meno chioma di piazza Nicoloso e quelli più folti, in piazza Matteotti dietro al Comune, paradiso dei passeri che ombreggiano la piazza.