RASSEGNA STAMPA. Chiavari, il vescovo consacra Russia e Ucraina a Maria - LevanteNews

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX, Pianeta covid: ieri in Asl 4 sono stati 124 i nuovi contagiati; i pazienti ricoverati sono 15 di cui uno in terapia intensiva”; “Le vaccinazioni rallentano, mancano oltre 2000 over 60”. Ucraina: “Sestri pianifica l’accoglienza, in arrivo 40 profughi”; “Regione, bando per strutture ricettive che ospitano esuli”; “Seguiamo lo strazio di Mariupol”; “Il vescovo diocesano consacra Russia e Ucraina a Maria”. “Al via a Sestri la dialisi per chi fugge dalla guerra”.

Sestri Levante: asfalti e pavimentazioni per migliorare la viabilità. Casarza Ligure: “Carica” dà lavoro a 36 persone vulnerabili. Lavagna: diga dell’Entella, un tavolo di ascolto. Cogorno: tre corsi al Villaggio per attività trasversali. Chiavari: elezioni, il centrodestra sceglie Giardini. Chiavari: cordoglio per la morte di Antonella Cervini. Chiavari: linea diretta col candidato sindaco Federico Messuti”. Chiavari proposto unico scolmatore per Lavagna, Rupinaro ed Entella. Chiavari: a lezione di cultura con i carabinieri del nucleo patrimonio. Zoagli: premi ai migliori alunni, grazie all’eredità Vicini.

Rapallo: la Croce Bianca ha perso la mascotte. Rapallo: Oratorio dei Bianchi, Tullio Arata resta il priore. Rapallo: insalata a forma di cuore nell’orto di Dj Rambo. Santa Margherita Ligure: Confraternita Sant’Erasmo, Andrea Delpino alla guida. Portofino: tettoia da rimuovere all’hotel Splendido, causa lunga 26 anni e sentenza al Consiglio di Stato (Commento. Portofino da 26 anni lotta per questa tettoia; non altrettanto avviene a ‘Santa’ dove una gru che da quasi 30 anni altera il paesaggio). Portofino: Legambiente rilancia l’ipotesi dei sette Comuni”; “Il Comitato di gestione provvisorio è decaduto. Portofino: rogo sul Monte.

Recco: Franco Senarega rinuncia alla delega al traffico.

Lumarzo: tunnel Ferriere, troppa acqua sotto la volta, slitta a metà aprile la riapertura a senso unico.