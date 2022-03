Pallanuoto F/ Bogliasco in terra laziale, avversario la Sis Roma - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Bogliasco 1951

Ancora Ostia. Sette giorni dopo le Final Six di Coppa Italia le ragazze del Bogliasco tornano nella vasca laziale, questa volta per sfidare la Sis Roma nel 17° turno di Serie A1. Un impegno difficilissimo quello che attende le biancazzurre, opposte alle vice capoliste nonché fresche vincitrici proprio del trofeo tricolore la scorsa settimana.

“Sappiamo che questo tipo di impegni rappresentano per noi tappe di avvicinamento verso le sfide che contano di più – sostiene Giulia Cuzzupé – La SIS è una corazzata, che oltretutto avrà dalla sua anche l’entusiasmo per il successo appena ottenuto in Coppa Italia. Il nostro compito sarà quello di cercare di creare loro più fastidio possibile. Come ama ripeterci Mario, in queste occasioni noi dobbiamo cercare di essere delle zanzarine che rendono la vita difficile alle altre squadre”.

A quattro turni dal termine della regular season, la matematica lascia ancora aperta alle levantine la possibilità di agguantare il sesto posto in classifica. Un piazzamento che significherebbe partecipare ai play-off scudetto, consentendo al contempo di scongiurare il ricorso agli spareggi per non retrocedere. Una possibilità remota ma non del tutto irrealizzabile: “La possibilità di evitare i playout c’è – continua la mancina imperiese – anche se sappiamo che purtroppo non dipenderà soltanto da noi stesse. Però è giusto continuare a crederci e soprattutto cercare di dare il massimo per sfruttare l’eventualità che il destino potrebbe offrirci. Gli spareggi ad ogni modo non ci spaventano. Anzi siamo già mentalmente preparate ad affrontarli nel migliore dei modi. Poi è chiaro che se non dovessimo giocarli sarebbe per noi tutto di guadagnato”.

Reduce da un periodo in chiaroscuro, in cui si sono alternate cose buone ad altre meno, il Bogliasco sembra ancora alla ricerca della sua vera identità: “E’ vero – concorda la numero 4 biancazzurra – viviamo spesso in altalena, anche all’interno delle singole partite. Ma per una squadra giovanissima come la nostra credo che ciò sia inevitabile. Tuttavia stiamo crescendo e nelle ultime settimane, pur al netto di alcune ombre, abbiamo fatto vedere cose molto positive. Dobbiamo continuare così senza scoraggiarci quando non tutto va come vorremmo”.