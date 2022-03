Da Forze amiche della Piana del fiume Entella

Prossimo appuntamento sulla Piana, sabato 26/03 ore 15.00, per fare il punto della situazione su quali iniziative sono in corso per fermare i lavori e su quali altre potremo ancora intraprendere. Stiamo ottenendo buoni risultati, ma non vogliamo certo arrenderci adesso!

A seguito dell’incontro, spuntino condiviso.

Sollecitiamo la partecipazione di tutti e la massima condivisione del manifesto: l’unione fa la forza!