Cinque Terre: Parco e Comuni aderiscono a un'ora di buio per il Pianeta - LevanteNews

Dall’Ufficio Stampa del Parco nazionale delle Cinque Terre

Il 26 Marzo 2022, torna l’Ora della Terra (Earth Hour), la più grande mobilitazione globale di tutto il Pianeta per la lotta al cambiamento climatico, promossa dal WWF Internazionale. Earth Hour, parte da un gesto simbolico, semplice quanto potente: spegnere le luci per un’ora, unendo le volontà di cittadini, comunità, istituzioni e imprese, per dare al mondo un futuro più sicuro, giusto e sostenibile.

A questo inno collettivo alla bellezza e alla fragilità del Pianeta, lanciato dal WWF per fermarne la distruzione e incrementare la consapevolezza del valore della natura e della biodiversità, si uniranno anche il Parco nazionale insieme ai Comuni delle Cinque Terre (Riomaggiore, Vernazza e Monterosso al mare) con la collaborazione del CAI La Spezia, attraverso una serie di iniziative congiunte che si svolgeranno in contemporanea dalle ore 20.30 alle 21.30.

Siamo la prima generazione che ha un’idea chiara dell’impatto dei cambiamenti climatici, ma siamo anche l’ultima che può agire per salvare il pianeta!

Dalla prima edizione del 2007, che coinvolse la sola città di Sidney, la grande ola di buio si è rapidamente propagata in ogni angolo del Pianeta, lasciando al buio piazze, strade e monumenti simbolo come il Colosseo, Piazza Navona, il Cristo Redentore di Rio, la Torre Eiffel, il Ponte sul Bosforo e tanti altri luoghi simbolo, per dimostrare che uniti si può fare una grande differenza. http://www.oradellaterra.org/ora-della-terra-wwf/

PROGRAMMA INIZIATIVE NEL PARCO

Escursione notturna a energia solare e spegnimento dei luoghi simbolo dei Comuni di Riomaggiore e Vernazza

• Ore 19.30: ritrovo su Strada Provinciale SS370 (Strada Litoranea) presso imbocco sentiero 593C diretto al Santuario della Madonna di Montenero, sopra al borgo di Riomaggiore. Consegna lampade frontali a energia solare ai partecipanti

• Salita verso il piazzale panoramico del Santuario di Montenero (il sentiero è illuminato con energia solare).

• Ore 20.00: arrivo nel piazzale panoramico del Santuario

• Countdown allo spegnimento del Palazzo Municipale a cura del Comune di Riomaggiore, del Castello Doria a cura del Palazzo Municipale a cura del Comune di Monterosso al Mare

• Ore 20.30: spegnimento luoghi simbolo e proseguimento dell’escursione fino al borgo di Riomaggiore.

Per Info e iscrizioni all’escursione notturna: CAI La Spezia: Tel. 347 163 4537 o email cailaspezia@libero.it