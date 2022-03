Chiavari: i sindacati chiedono l'untervento della Regione - LevanteNews

Dall’ufficio stampa Cisl Liguria

Oggi le Segreterie sindacali hanno incontrato l’Assessore regionale Berrino nel tentativo di coinvolgere la Regione Liguria nella delicata vertenza che vede coinvolte 22 persone considerate esuberi da parte di Hi-lex .

Ad oggi le iniziative di sciopero messe in atto da RSU e Sindacati non hanno minimamente scalfito le intenzioni dell’azienda.

Quindi se Hi-lex conferma i licenziamenti e non si arriva ad un accordo le 22 persone interessate saranno licenziate senza le richieste avanzate dal sindacato che ricordiamo sono le mensilità di buonuscita, la formazione, outplacement.

Pertanto dichiara Marco Longinotti della Fim/CISL Tigullio area metropolitana ci auspichiamo che un intervento della Regione faccia ritornare sui propri passi l’azienda ed annulli i licenziamenti, onde evitare pesanti ricadute sulle famiglie coinvolte. E non vanifichi le iniziative portate avanti finora.