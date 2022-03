Chiavari: Giardini ancora in attesa del sì di Forza Italia - LevanteNews

Che il candidato sindaco del centro destra a Chiavari sia l’architetto Giovanni Giardini è noto dai primi di febbraio, come Levante News aveva riferito ai lettori. In realtà ancora la decisione non è stata ufficializzata. C’è un comunicato stampa pronto in cui i partiti del centro destra spiegano la scelta di deputare Giardini (uomo senza tessere) a rappresentarli, ma manca l’ufficilità. Lo stesso coordinatore regionale di Forza Italia Carlo Bagnasco spiega: “Giardini è un amico che stimo, mai metterei il veto sulla sua candidatura, ma prima occorre effettuare delle valutazioni che in Forza Italia richiedono ancora un confronto con Silvia Garibaldi e Claudio Muzio”.

Vero è invece che Toti ha deciso di presentare una lista del suo “Cambiamo” da affiancare a quella degli altri partiti del centro destra. A tale riguardo Toti avrebbe dato incarico ai consiglieri regionali presenti sul territorio, compreso Giovanni Boitano e Lilli Lauro, di indicare i nomi. Resta da capire se nella coalizione entreranno il gruppo Corticelli e i seguaci di Calenda.