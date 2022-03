Chiavari, Economic Forum Giannini: il programma dell'evento a partire da giovedì 31 - LevanteNews

L’amministrazione comunale di Chiavari ha presentato questa mattina la seconda edizione dell’Economic Forum Giannini che si terrà venerdì 1 aprile e sabato 2 aprile prossimi nei locali dell’Auditorium San Francesco. Il convegno, promosso dal Comune e patrocinato da Regione Liguria, è dedicato ad Amadeo Peter Giannini, il geniale banchiere fondatore della Band of America, originario di Favale di Malvaro, in Val Fontanabuona, a 150 anni dalla nascita e a 100 dalla fondazione della Banca.

L’appuntamento del 2022 è dedicato al turismo, la più grande industria della Riviera di Levante, e alle modalità con cui favorirne la ripresa dopo la pandemia. Diversi temi collegati: “Si parlerà di sviluppo ed economia con la consapevolezza di dover fare i conti, ancora per un bel po’ di tempo, con i colpi di coda di un’mergenza sanitaria che ci ha messo a dura prova – spiega l’assessore alla Promozione della città, Gianluca Ratto -. Si parlerà della guerra russo-ucraina, della conseguente impennata dei costi energetici e dell’eventuale impatto sul Pnrr (Piano nazionale di Ripresa e Resilienza). Infine si parlerà anche di cultura: lo scorso anno proprio in seno all’Ecnomic Forum è emersa l’idea della canidatura del Tigullio a capitale italiana della cultura; non abbiamo vinto ma il lavoro fatto insieme tra i veri centri del territorio è un capitale preziosissimo da cui ripartire per sviluppare nuove connessioni socio-economiche.”

Saranno due i momenti incentrati sul ruolo avuto da Amadeo Giannini nel rinnovamento del sistema bancario internazionale; dichiara Cristina Bolla, Presidente della Fondazione Centro Studi Amadeo Peter Giannini e di Genova Film Commission: “Partendo dall’organizzazione della tavola rotonda dal titolo ‘Amadeo Peter Giannini e il sistema bancario’, a cui parteciperanno prestigiosi rappresentanti del mondo dell’economia e delle banche, per arrivare alla consegna del Premio Giannini-sezione Sistema Bancario. Si vuole così porre l’accento sul cambiamento epocale proposto da Giannini a partire dal 1904, quando fondò la Bank of Italy a San Francisco, a cui seguì la realizzazione del grande progetto globale della Bank of America”.

Si inizia giovedì 31 marzo alle 17, con una giornata di anteprima dal titolo “Operazione Coraggio. La filiera agroalimentare, punti di forza e risorse per l’innovazione”, con la partecipazione di Oscar Farinetti, impreditore fondatore di Eataly, e di Piero Rondolino, membro dell’Accademia dei Georgofili e produttore del riso Acquerello, il più noto al mondo. Mentre venrdì e sabato si entrerà nel vivo del forum con quattro sessioni, due mattutine e due pomeridiane, a cui prenderanno parte amministratori, esperti e giornalisti.

L’incontro del 1 aprile alle 9.30 verterà su “La Task Force del Pnrr per la ripresa del territorio, le risorse per la crisi energetica”: vi parteciperanno, tra gli altri, Marco Bucci, sindaco di Genova, Giovanni Toti, Presidente di Regione Liguria; monsignor Giampio Luigi Devasini, vescovo di Chiavari; Walter Bertini, dirigente Erogazioni ed Economia Sociale di Filse spa-Finanziaria Ligure Sviluppo Economico; Edoardo Garrone, presidente Erg; Massimiliano Sacco, amministratore delegato Arinox spa. Alle 15.30 il convegno “Amadeo Peter Giannini e il sistema bancario”, a cui prenderanno parte oltre a Gianluca Ratto, al presidente della Società Economica di Chiavari Francesco Bruzzo e a Cristina Bolla, anche Corrado Passera, fondatore e ad di Illimity e Daniela Palumbo, capo della sede di Genova di Banca d’Italia.

La giornata di sabato 2 aprile sarà invece dedicata alla cultura e alla sua valorizzazione grazie al contributo dei media e del cinema: alle ore 10 si terrà l’incontro dal titolo “Cultura, il Tigullio apaetto all’Europa e al mondo che guarda al futuro, oltre il 2024, moderato da Roberto Pettinaroli, coordinatore del Secolo XIX edizione del Levante, al quale parteciperà il coordinatore della candidatura Tigullio capitale Italiana della Cultura; alle 15.30 l’incontro “Il territorio protagonista valorizzato da cinema e tv”, con Cristina Bolla, in veste di Presidente di Genova Liguria Film Commission, Fabrizio Pecunia, sindaco di Riomaggiore nelle Cinque Terre, fra le location del cartoon “Luca”, nominato agli Oscar 2022 come miglior film di animazione, e l’attore Ettore Paci, il notissimo commissario Bacigalupo nella fiction di Rai Uno “Blanca”.

In concomitanza con l’Economic Forum, sabato 2 aprile prende il via “About Jazz #00”, la rassegna di musica jazz organizzata dall’assessorato al turismo dell’ammistrazione chiavarese. Il primo concerto in programma presso l’Auditorium San Francesco omaggerà il fondatore della Bank of America con l’orginale esecuzione di alcuni brani tratti dalle colonne sonore di film da lui prodotti come “La vita è meragliosa”, “Il Monello” e “Biancaneve”. Il primo appuntamento vede protagonista Massimiliano Rolff, Joost Swart e Adam Pache. La rassegna proseguirà sabato 16 aprile con Eamnuele Sartoris&Daniele di Bonaventura, sabato 23 aprile con Joe Barbiri e verndì 19 aprile con Enrico Rava. I concerti si terranno tutti presso l’Auditorium in piazza Matteotti, inizieranno alle ore 21 e saranno ad ingresso gratuito nel rispetto delle norme anticovid.

Gli incontri nel programma dell’Economic Forum verranno trasmessi in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Chiavari e i video integrali saranno visibili sul canale Youtube dell’ente. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle disposizioni anticontagio da Covid 19.

Foto. n.1: Cristina Bolla, Gianluca Ratto, Mauro Boccaccio (da sinistra)

n.2: Rosario Moreno, direttore artistico di “About Jazz #00”