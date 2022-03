Camogli: strada della Mortola, secondo lotto dei lavori - LevanteNews

Dal Comune di Camogli

Secondo e ultimo stralcio dei lavori di consolidamento e bonifica del versante occidentale del promontorio di Portofino tra le località di S. Rocco, Mortola e S. Nicolò

Si avviano alla fase conclusiva i lavori del secondo lotto, iniziati dopo la conclusione del primo stralcio e la pausa estiva, con la realizzazione, in questi giorni, di una soletta armata in calcestruzzo, a sostituzione dell’asfaltatura, predisposta per un’eventuale finitura con pavimentazione.



A inizio aprile verranno rimosse la passerella provvisionale e le due scale di collegamento mentre si continuerà con la fornitura e posa in opera dei sottoservizi, i collaudi e il riempimento di tutto il tratto.

In questa fase, il passaggio sarà interdetto solamente per il tempo necessario all’esecuzione delle ultime strutture (una settimana al massimo, presumibilmente a inizio maggio) e si potrà transitare utilizzando la strada pedonale comunale soprastante.

La fine lavori completa, che consentirà il transito pedonale sull’intera viabilità di via Mortola, è prevista per fine maggio, condizioni meteo permettendo.