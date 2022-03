Dal comune di Bogliasco

La meridiana in via Bettolo, la passeggiata a mare di Bogliasco, torna a risplendere! Grazie all’artista Gian Marco Crovetto che oggi è tornato davanti alla sua creazione per restaurarla e cancellare i segni del tempo e del mare… La meridiana del pittore bogliaschino Crovetto, realizzata in ceramica di Albisola, era stata inaugurata nel 2009, donata al Comune dal Lions Club Golfo Paradiso.