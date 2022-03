Bogliasco: il Mugnaini si colora di blucerchiato, sabato porte aperte ai tifosi - LevanteNews

La Sampdoria apre le porte del Mugnaini di Bogliasco: l’occasione è sabato mattina quando si terrà l’allenamento a partire dalle 10.30.

Per i supporter doriani un modo per accogliere i giocatori, mister Giampaolo e lo staff tecnico nell’ultima seduta prima della ripresa in vista della sfida di campionato al Ferraris domenica 3 aprile contro la Roma alle 18.

In merito all’apertura il Comune di Bogliasco ha emanato un’apposita ordinanza (Qui il testo integrale ) predisponendo il divieto di circolazione temporaneo degli autoveicoli in via Marconi dalle ore 8.45 alle ore 13.00. Faranno eccezione i veicoli dei residenti, di altri autorizzati a diverso titolo e tutti i veicoli a due ruote (che potranno parcheggiare i propri mezzi sul piazzale del campo “3 Campanili”).

Sul fronte campo da registrare nuova seduta senza i Nazionali con lavoro a parte per 5 elementi della rosa. Intanto Falcone ha allungato il suo contratto fino al 2025.