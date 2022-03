Asl4: lunedì Giornata Mondiale dell'Endometriosi, le iniziative - LevanteNews

Dalla Asl4 Liguria su Facebook

La S.C. di Ginecologia e Ostetricia, diretta dal dottor Stefano Bogliolo, si prende cura delle donne in uno dei momenti più preziosi della loro vita: quando diventano mamme e danno alla luce i loro piccoli.

A tutte loro mette a disposizione 3 sale attrezzate per il travaglio e il parto, di cui una dotata di vasca per il travaglio e il parto in acqua; la sala operatoria attiva H24; il servizio di parto in analgesia H24; rooming-in h24; sostegno all’allattamento al seno.

La struttura però non è solo uno dei punti nascita della Città Metropolitana, ma è anche il centro di riferimento del Tigullio per tutte le patologie di interesse ostetrico-ginecologico, compresa la ginecologia a indirizzo oncologico.

Inoltre la S.C. è Polo formativo per la Scuola di specializzazione in Ginecologia e Ostetricia dell’Università degli Studi di Genova, e collabora dal punto di vista scientifico con le Università di Pavia e Losanna e con l’Istituto Europeo di Oncologia.

I servizi di Endometriosi e Procreazione medicalmente assistita dispongono di: seminologia; laboratorio di biologia dedicato; ecografia 3D delle malformazioni uterine, isterosonografia; Inseminazioni Intra Uterine -terapia Medica dell’Endometriosi

In occasione della Giornata dell’Endometriosi, lunedì 28 marzo saranno disponibili visite gratuite con i nostri specialisti, su prenotazione (fino a esaurimento dei posti disponibili), nell’ambulatorio Infertilità e procreazione assistita, al 2° piano dell’ospedale di Lavagna

Per prenotare chiama:

📞 0185 329 717

⏰ venerdì 25 marzo 2022, dalle 10 alle 12