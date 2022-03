Sestri: al Convento dell'Annunziata il Photo Happening - LevanteNews

Da Mediaterraneo Servizi

Dopo due anni di forzato blocco dovuto alla pandemia ritorna finalmente il PhotoHappening che quest’anno festeggerà il suo decennale. La manifestazione si terrà il 26 e 27 marzo presso il ”Centro Congressi del Convento dell’Annunziata”, nell’incantevole Baia del Silenzio.

Sostenuto dalla A.C. di Sestri Levante e Mediaterraneo Servizi e patrocinato dal Sistema Museale di Sestri Levante e Labter (Laboratorio Territoriale), l’evento è organizzato dall’Associazione Carpe Diem insieme al Dipartimento Cultura FIAF diretto da Silvano Bicocchi.

Diventato ormai un importante appuntamento nel panorama della fotografia nazionale il Photo Happening, è una straordinaria operazione di fotografia connessa con la valorizzazione del territorio e delle sue realtà ma anche un modo diverso per promuovere il turismo e far conoscere le bellezze dei luoghi.

Anche per questa edizione si presenta con la formula SET & Simposio, ovvero riflessioni sulla fotografia a cui si aggiungono esperienze fotografiche sul territorio. Ci saranno le micro conferenze che caratterizzano l’area Simposio ed i classici “Set fotografici” che per la prima volta saranno anche fuori Sestri L. in particolare Genova e provincia, La Spezia, Varese Ligure, Savona, Albenga, Imperia e Pisa .