'Santa': progetti e novità per la Filarmonica Colombo - LevanteNews

Da Matteo Bavestrello, Filarmonica Cristoforo Colombo

Con le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo si è aperto l’anno di attività sociali e culturali della Filarmonica C. Cristoforo Colombo di S. Margherita Ligure. Alla presidenza passaggio di testimone dalla Sig. Marina Vinelli Ciana al musicante “veterano” Capitano Claudio Bozzo. Sono state assegnate anche le altre cariche all’interno del consiglio direttivo: Vice Presidente Marco Ambrosetti, Tesoriere – Responsabile della Scuola di Musica Emanuela Rovegno, Addetto Organico Guido Pagano, Economa – Responsabile della Sede Clarissa Bruzzone, Segretaria Alessandra Ferrari, Addetta Tesseramenti Sarina Tassara.

«Voglio esprimere un ringraziamento in particolare alla presidente uscente Marina Vinelli Ciana – tiene a sottolineare il neo presidente Claudio Bozzo- per aver presieduto l’associazione per oltre un decennio».

La Filarmonica, diretta dal Maestro Alessandro Cardinali, intende proporre per la prossima stagione un programma ricco di appuntamenti con la città e i suoi ospiti, grazie anche alla volontà di ripresa delle attività da parte dei musicanti e alla fattiva e attenta collaborazione con il Comune di S. Margherita Ligure e con le realtà locali.

Inoltre è operativa, sempre nel rispetto delle normative di prevenzione del Covid-19, la scuola di musica per bambini e ragazzi a partire dalla quarta elementare con le classi di solfeggio, flauto traverso, clarinetto, sax, ottoni e percussioni.