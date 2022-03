'Santa': cinque Ori per la Canottieri Argus a Candia - LevanteNews

I giovani atleti della Canottieri Argus di Santa Margherita si sono fatti onore sul lago di Candia Canavese, dove hanno partecipato al primo Meeting Nazionale di Società, Master e Universitari. Oltre 1500 i partecipanti. Vittoria di Bianca Bernardi nel singolo 7,20 Allievi B2 Femminile con il tempo di 04:48:50. Medaglia d’argento per Michelle Castania nel singolo 7,20 Allievi B2 Femminile. Medaglia d’oro per Oscar Canale e Lorenzo Caperoni nel Doppio Allievi B2 Maschile con il tempo di 04:35:30.

Anche Aldin Apuzzo e Manuel Battista Tosi hanno conquistato la medaglia d’oro nel Doppio Allievi B2 Maschile con il tempo di 04:33:20. Medaglia di bronzo per Vittorio Bugliosi e Alessio Valle nel Doppio Allievi B1 Maschile. Quarto posto per Thomas Angius nel singolo 7,20 Allievi B2 Maschile. Medaglia d’argento per Alessio Valle nel singolo 7,20 Allievi B1 Maschile. Terzo posto del podio per Ester Canale nel Singolo 7,20 Cadetti F. Medaglia d’oro nel Doppio Allievi B2 Femminile per Bianca Bernardi e Michelle Castania con il tempo di 04:20:40. E’ arrivata una vittoria anche nel Quattro di Coppia Allievi B2 maschile.

Lorenzo Caperoni, Manuel Battista Tosi, Aldin Apuzzo e Oscar Canale hanno vinto con il tempo di 04:03:10. Quinto posto per Thomas Angius nel Singolo 7,20 Allievi B2 Maschile. Nel prossimo week end i ragazzi dell’Argus saranno impegnati sul campo di regata di Genova Prà, per il Meeting di Società e Master area Nord.