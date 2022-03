RASSEGNA STAMPA. Portofino: parco, il Tar cancella i confini costruiti a tavolino - LevanteNews

Oggi, mercoledì 23 marzo, auguri a Rebecca. Mercati settimanali: Camogli; Casarza Ligure; Levanto; Santo Stefabno d’Aveto; Uscio. Proverbi: “A cuor vile forza non giova”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Portofino: parco nazionale, il Tar boccia il ministero, i confini e il Comitato provvisorio (Commento. Ora si cercherà una soluzione condivisa credibile) (La notizia è riportata su tutti i media).

Pianeta covid: “Nella Asl-4 salgono a 216 i nuovi contagi registrati ieri; e salgono i pazienti ricoverati: 17 di cui uno in terapia intensiva”; “Gulliver fa tappa a Cicagna con il titolo-slogan Vaccinazioni sotto casa”.

Ucraina: “Rapallo ha accolto famiglia con sei figli”; “Veglia di preghiera questa sera A Chiavari”; “Una festa in classe a Lavagna”; “Volontari per aiutare chi vive nel conflitto”; “Albergatore striglia i colleghi, si può fare di più”. Asl-4: “Riorganizzazione di pediatria a Lavagna, Cgil in allarme”; “Verranno stabilizzati 40 operatori sanitari, in ballo altri 74”. A-12: stop dei cantieri a Pasqua.

Sestri Levante: contrastare la violenza di genere. Sestri Levante vuol valorizzare i parchi storici di San Nicolò e Sant’Anna. Lavagna: Tir carico di Gpl a fuoco in A-12. Lavagna: sostegno alle famiglie, buoni spesa del Comune. Chiavari: Radio Club Levante in trasferta in Vaticano. Chiavari: Comune a caccia di risorse per finanziare il progetto Rupinaro. Chiavari: ponte sul lungo Entella per collegarsi a Carasco. Chiavari: al Bandolo il Plotone perduto. Carasco: biblioteca scolastica intitolata a Glauco Berrettoni.

Santa Margherita Ligure: incontro con Gemma Calabresi.

Camogli: un convegno per ricordare la strada tracciata dal Consorzio Portofino Coast primo tentativo riuscito di sinergia tra eccellenze private e pubblico.

