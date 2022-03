Rapallo: "Il Pd porterà avanti l'idea di un parco allargato" - LevanteNews

Da Giancarlo Cecconi, segretario Pd Rapallo anche a nome del direttivo

Davanti all’accoglimento del ricorso proposto dal comune di Rapallo contro la decisione del Ministro della transizione Ecologica, sancito con l’odierna sentenza con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, non possiamo che essere profondamente amareggiati.

Ricordiamo che la decisione del Ministro della transizione ecologica sanciva la creazione di un territorio più esteso con una maggiore perimetrazione e zonizzazione allo scopo di avere il Parco Nazionale di Portofino più grande.

Quello che riteniamo peggiore è, però, leggere l’entusiasmo del nostro Sindaco per la vittoria di Rapallo.

Ma quale vittoria?

Ancora una volta la nostra Città rimane indietro e non guarda al suo futuro.

Ancora una volta si pensa al bene di “pochi” e non alle possibilità di sviluppo economico e lavorativo che questa estensione avrebbe potuto comportare; ai giovamenti che avrebbe potuto arrecare al nostro comprensorio, al futuro dei nostri giovani, al bene di una collettività che fa fatica ad andare avanti. Ancora una volta si è trascurato tutto questo.

Come partito Democratico non rinunceremo a continuare a chiedere un Parco nazionale di Portofino allargato anche a Rapallo.

In questi giorni vi è stato un convegno a Camogli proprio su questo tema: si è parlato di rilancio turistico del territorio e alcuni operatori che vi hanno partecipato hanno espresso un coro unanime a favore del Parco Nazionale di Portofino.

Possibile che in questa parte del Tigullio gli operatori turistici non vedano tali opportunità?

La Rapallo che vogliamo, il Tigullio che sogniamo non è questo; non lo rappresenta questo Sindaco e, tanto meno, questa Amministrazione.