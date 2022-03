Rapallo: il Golfo dei cantieri, litorale superprotetto. E la diga cresce - LevanteNews

Due navi al lavoro alla diga del Porticciolo per proteggere il litorale a levante. A Rapallo si è iniziato anche a lavorare concretamente al dragaggio del golfo; la parte “potabile” del materiale verrà impiegata per allargare la spiaggia dei “cavallini” che terminerà a levante con una diga soffolta per evitare che il materiale, durante le mareggiate, vada ad abbassare il fondale in prossimità del molo di attracco dei battelli turistici. Poi ci sono i lavori nel porto privato, sulle cui faccende legali ci sarà ancora molto da attendersi; fa passi da gigante sia la diga alta sette metri (uno in meno rispetto il depuratore previso sul litorale a Chiavari) sia la massicciata a sua protezione. Sarà interessante conoscere nel dettaglio il il progetto, chiesto anche da diverse parti politiche, per collegare lo scalo al lungomare e quindi alla città.