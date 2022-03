Rapallo: due nuove interessanti attività in via Venezia - LevanteNews

Il sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco, ha deciso di andare a far visita alle attività che hanno aperto durante il periodo della pandemia per ringraziare i titolari della fiducia riposta nella città. Probabilmente non si aspettava che l’iniziativa avesse tanto successo e che fossero tante le nuove imprese. Compito che comunque il sindaco assolve con piacere e grande soddisfazione.,

In via Venezia due nuovi negozi diversissimi per genere ma situati uno accanto all’altro.

La Pescheria De Ma’, realtà imprenditoriale consolidata nella nostra regione e già presente presso il mercato orientale di Genova, ha scelto Rapallo per dare vita a un nuovo punto vendita contribuendo così ad ampliare e differenziare l’offerta gastronomica della città.

Altra recente inaugurazione “Nica”, una boutique che propone capi artigianali italiani, gestita dalla giovane imprenditrice Francesca. Nica è fondata sulla cura mirata della persona e della sua immagine anche attraverso l’armocromia, una disciplina che permette di capire quali sono i colori che ci donano maggiormente..