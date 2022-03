Portofino: chi ha appiccato l'incendio? Indagini in corso - LevanteNews

Alle 17.30 l’incendio divampato nel primo pomeriggio in località Casone, nel parco regionale di Portofino, si poteva dire sotto controllo. Nonostante le piante resinose e la siccità. La fortuna è che il vecchio impianto antincendio, mantenuto sempre efficiente, ha agevolato il lavoro estenuante dei vigili del fuoco di Rapallo e dei Volontari. Inoltre le fiamme hanno perso di intensità in un terreno adiacente, recentemente pulito. Decisivo anche il lavoro dell’elicottero che ha fatto la spola, per rifornirsi d’acqua da lanciare, tra il golfo e la macchia mediterranea che ardeva; infine tre lanci da parte di un canadair. I mezzi dei vigili del fuoco e dei Vab, tranne quelli rimasti a Portofino Vetta, hanno potuto operare velocemente utilizzando la strada di servizio che dal Vetta sale alle Pietre Strette per poi ridiscendere.

Presente Matteo Viacava, presidente del Parco e sindaco di Portofino, in costante collegamento con l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone. Presenti pure i carabinieri forestali che hanno subito iniziato le indagini. Solo una coincidenza che il fuoco si sia sviluppato il giorno dopo la sentenza del Tar che ha sospeso, sia pure momentaneamente, l’allargamento del parco?. Naturalmente sono tante le ipotesi: quella del piromane; l’altra dell’escursionista distratto che butta un mozzicone di sigaretta nell’erba secca. Si può escludere solo la tesi dell’autocombustione.