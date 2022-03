Portofino: anche 15 volontari a combattere contro il fuoco - LevanteNews

Le operazioni di bonifica dureranno tutta la notte. Sul Monte di Portofino, località Casone sono presenti i vigili del fuoco di Rapallo e i primi volontari cui se ne aggiungeranno altri. I Vab in un comunicato spiegano: “Sono state molto complesse le operazioni di spegnimento, il terreno è molto sporco e poco raggiungibile. Sono presenti 15 volontari e a breve ne arriveranno altri. Limitato, per altre operazioni contemporanee, l’intervento dei mezzi aerei”.

L’incendio è stato segnalato da alcuni ciclisti che percorrevano un sentiero del parco. Complessivamente sono stati utilizzati due elicotteri e un canadair per tre lanci. La siccità non è la causa che scatena il rogo, ma la condizione per cui le fiamme si estendono più rapidamente.