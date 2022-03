Mezzanego-Rezzoaglio: fondi per la mitigazione del rischio idraulico - LevanteNews

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone, ha approvato l’elenco degli interventi per il miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici che beneficeranno di un finanziamento di 5,8 milioni di euro.

Le risorse andranno a finanziare 9 progetti in tutta la Liguria.

In provincia di Genova sono previsti quattro interventi per un totale di 2,775 milioni di euro. In particolare verranno realizzate opere nei seguenti Comuni: Mezzanego dove sono previsti lavori di mitigazione del rischio idraulico lungo tratti del torrente Sturla in località Borgonovo, Isola di Vignolo e Prati; nel Comune di Savignone dove verranno effettuati lavori di adeguamento e tombinatura del tratto terminale del rio Camiasca in località Ponte; nel Comune di Arenzano con interventi di mitigazione della pericolosità idraulica del Rio Rovere tra l’autostrada e lo sbocco in piazza Rodocanachi; nel Comune di Rezzoaglio dove sono previsti interventi di difesa idrogeologica dell’abitato di Cabanne.

Nel Comune di Savona (1,2 milioni) è previsto il completamento degli interventi di mitigazione del rischio idraulico sul rio Molinero.

In provincia di Imperia nel Comune di S. Stefano al Mare è previsto un intervento del valore di 1,3 milioni di euro per la mitigazione del rischio idrogeologico del Rio Torre nel centro abitato.

In provincia della Spezia nel Comune di Luni verrà realizzato un intervento del valore di 830.900 euro per interventi di mitigazione del rischio idraulico in località Annunziata e nel Canale Lunense (500mila euro) per la sistemazione delle sponde nei Comuni di Ameglia, Castelnuovo Magra, Santo Stefano di Magra e Sarzana.

“Le opere – spiega l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone – sono stati individuati grazie al coinvolgimento di ANCI e dei Consorzi di Bonifica che hanno consentito al nostro settore della difesa del suolo, responsabile dell’aggiornamento del programma triennale degli interventi, di predisporre un elenco sulla base delle richieste di finanziamento. L’obiettivo è quello di rendere la Liguria sempre più sicura e resiliente rispetto ad eventuali eventi, attraverso opere di messa in sicurezza e difesa del suolo centrali per lo sviluppo del nostro territorio”.