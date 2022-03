Lettere/ "Posteggi, questa volta il pass era giustificato" - LevanteNews

Da Pinuccia Cavanna (Evidentemente in questo caso il permesso era sacrosanto; a scatenare le polemiche, che non dovrebbero essere espresse a colpi di cartelli, sono tuttavia i pass concessi ad alberghi che non avendo posti auto propri, dovrebbero reperirli senza sottrarne ai residenti. E’ comunque giusto che anche chi ha una seconda casa o arriva come turista abbia posti a disposizione. A tale proposito non sembra che Camogli abbia svolto una politica adeguata m.m.)

Volevo rispondere in merito alla polemica poiché l’auto nella foto mi riguarda.

In questi anni in molti ci chiediamo perché nel secondo millennio gli uomini si relazionano tra loro sempre con una logica di conflitto che li porta a battaglie più o meno sanguinose.

Voglio raccontare una vicenda recente:

Uno dei miei ragazzi lavora all’estero e, fortunatamente, con una certa periodicità torna a trovare amici e familiari.

Nell’ultimo viaggio è capitato che lungo l’autostrada un sasso ha leso il suo parabrezza. Fortunatamente senza conseguenze gravi. Occorreva però sostituirlo ed essendo weekend per poterlo fare non avrebbe potuto rientrare in tempo al lavoro.

Abbiamo deciso di risolvere tutto scambiando i le vetture.

In seguito a ciò mi è stato consegnato un pass.

Essendo io residente ed essendo la mia auto in questo momento parcheggiata all’estero, l’auto di mio figlio è sostitutiva.

È pubblico ciò che ho trovato sul parabrezza.

Mi sono immedesimata nell’eventuale turista che poteva essere al mio posto e ho provato un senso di sconforto.

Ma, per par condicio….non ci facciamo mancare nulla:

Mio figlio che quotidianamente usa la macchina oltre frontiera per andare al lavoro è stato fermato dalla polizia stradale 3 volte in un giorno solo perché aveva targa italiana.

È ora di fare lo sforzo di cambiare le basi delle nostre relazioni perché di strada ne abbiamo davanti molta!!