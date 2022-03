Chiavari: "Collina Grazie e Parco Portofino, massima tutela" - LevanteNews

Da Avanti Chiavari

“Continuiamo a valorizzare e migliorare la nostra rete sentieristica. La collina delle Grazie è patrimonio dei chiavaresi e la sua tutela continuerà sempre ad essere una priorità della nostra attività amministrativa” lo afferma Federico Messuti, candidato sindaco di Avanti Chiavari-Di Capua, Maestrale e Partecipattiva, durante una passeggiata lungo l’anello delle Grazie accompagnato da Antonio Segalerba e Ilaria Solari.

“Il parco nazionale di Portofino è un’opportunità per preservare la collina e tutti i sentieri che percorrono il crinale, con partenza da corso Buenos Aires fino a giungere al Monte Telegrafo e a Montallegro – continua Messuti – Potrebbe essere l’occasione per intercettare fondi e poter dare avvio ad investimenti per conservare gli antichi muri a secco, mettendo in sicurezza l’area da eventuali frane. Restiamo contrari, come lo siamo sempre stati, all’inserimento nel parco delle zone di Campodonico, Maxena e della parte abitata di Sant’Andrea di Rovereto. Il tribunale amministrativo ha accolto il ricorso dei comuni e di Regione, bloccando una decisione calata dall’alto, giunta senza consultare i territori interessati. Ripartiamo da qui a discutere del futuro del parco, con la priorità di tutelare la collina delle Grazie”.