Camogli: "La voragine non risolve il problema posteggio" - LevanteNews

Un turista ci invia le foto di quella che chiama “voragine di Camogli”, chiedendoci se ne siamo informati. Immagini corredate da tutta una serie di dubbi che erano anche quelli espressi, inutilmente, da diversi Comitati oggi silenti. Chiariamo al turista il dato più allarmante. La voragine che avrebbe dovuto essere richiusa da tempo (e non si conosce quando sarà ultimata), è destinata a soli box privati. Il bando che avrebbe dovuto trovare una ditta idonea a realizzare un mega autosilo ad uso pubblico interrato, è andato deserto per due volte: non risulta sia stata bandita una nuova gara. In ogni caso Camogli è destinata a vivere con una carenza di posteggi che riguarda in primis i residenti e quindi i proprietari di seconde case ed i turisti; di conseguenza il commercio che sembra però ignorare l’assillante problema che penalizza anche la qualità della vita. I posteggi costituiranno uno dei temi principali della campagna elettorale del 2023. A proposito la squadra che punta a candidarsi e si dichiara indipendente, si dice sia stata ricevuta da Toti per ottenerne la benedizione. (m.m.)