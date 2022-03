Calcio/ Sestri, è morto Colondri: è stato centrocampista in quarta serie - LevanteNews

Dalla pagina facebook 27 settembre 1919

Un altro corsaro ci saluta. Ieri sera si è spento Mario Colondri, centrocampista del Sestri Levante in IV Serie nelle stagioni 1957-58 e 1958-59. Era stato prelevato dalla Sammargheritese. Era diventato l’idolo della tifoseria dell’ Unione. Classe 1935, 87 anni compiuti un mese fa, il 22 febbraio, Colondri era nato a Chiavari. Era stato poi ceduto al Derthona nel 1959 – 60, sempre in Serie D.

Poi due campionati in C al Pordenone, con 48 gettoni e 9 gol, prima del salto in B all’Alessandria, nel 62 – 63, collezionando 5 presenze. Dopo quella stagione nella cadetteria, la sua carriera sportiva è stata tutta a Tortona, ben sette campionati, dal 1963 – 64 al 1969 – 70, dai Dilettanti fino alla serie C. Dopo molti anni da calciatore, è stato anche allenatore.