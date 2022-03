Calcio/ Samp, tifosi in coda per il mini abbonamento Sud - LevanteNews

E’ partita la caccia al mini abbonamento in Gradinata Sud per le ultime quattro gare di campionato (Roma, Salernitana, Genoa e Fiorentina): quando il Samp City ha aperto le sue porte erano già in tanti i tifosi in fila pronti per la sottoscrizione.

La società precisa che l’abbonamento non darà diritto di prelazione all’ eventuale campagna abbonamenti 2022/23. Pertanto, gli abbonati della stagione 2019/20 che non intendono sottoscrivere il mini abbonamento sopracitato non perderanno il diritto di prelazione per la stagione 2022/23.

La vendita dei mini abbonamenti è iniziata con una fase di promozione per gli abbonati di Gradinata Sud della stagione sportiva 2019/2020 e terminerà alle ore 19.00 di giovedì 31 marzo 2022 presso i seguenti punti vendita:

• Rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale (clicca qui per cercare la rivendita più vicina).

• On-line su sport.ticketone.it.

• Sampdoria Service Center c/o SampCity di Via XX Settembre 252 r. (clicca qui per

consultare gli orari).

A partire dalle ore 10.00 di venerdì 1° aprile 2022 fino alle ore 19.00 dello stesso giorno, la vendita libera per i posti eventualmente residui, sarà aperta solo ed esclusivamente con acquisto on-line su sport.ticketone.it a tutti i possessori di fidelity card Sampdoria (SAMPCARD o DORIACARD) in corso di validità.