Sestri: parchi storici di S. Nicolò e S. Anna, i progetti per la valorizzazione - LevanteNews

Dal comune di Sestri Levante

Sono due i nuovi progetti per la valorizzazione dei parchi storici cittadini sviluppati dal servizio Ambiente del Comune di Sestri Levante e presentati ai bandi di finanziamento legati ai fondi PNRR: quasi 1,9 milioni di euro per il parco circostante la chiesa di S. Nicolò e l’area dei ruderi di S. Anna.

“Amministrazione comunale e uffici hanno lavorato a un insieme di interventi straordinari per il miglioramento della città, in coerenza con le linee di intervento che caratterizzano da sempre il nostro mandato, per sfruttare al massimo le opportunità offerte dal PNRR – commenta la sindaca di Sestri Levante, Valentina Ghio -. Le scuole, le frazioni, il completamento del fronte mare di Riva Trigoso, gli interventi per la viabilità, la valorizzazione della penisola e ora due nuove progettazioni che coinvolgono due delle aree di maggiore importanza storica e di interesse turistico della città”.

Il primo progetto riguarda la valorizzazione del complesso del parco circostante l’area di S. Nicolò, per un investimento pari a 450 mila euro che, se finanziati, si andranno ad aggiungere all’intervento di consolidamento del muro della piazzetta retrostante la chiesa dal costo di 300 mila euro e i cui lavori cominceranno questa primavera.

Quattro le linee di intervento del nuovo progetto: il recupero e l’integrazione delle specie vegetazionali presenti nel parco, il recupero di alcune parti architettoniche attraverso restauro della parte del muro storico presente nella parte alta del parco con l’inserimento di una recinzione di protezione e la posa di panchine in secondo luogo. Rientrano nell’intervento la sistemazione delle scarpate franate e dei vialetti che percorrono il parco, la completa regimazione delle acque, l’installazione di corrimano sui tratti più pendenti con definizione degli spazi con bordi e contorni per agevolare i non vedenti e l’installazione un impianto di illuminazione funzionale e artistica.

Conclude l’intervento un’articolata serie di azioni a supporto del progetto di valorizzazione come la realizzazione di guide multimediali, podcast naturalistici geo-referenziati e un telescopio sonoro.

Il secondo progetto presentato al bando di finanziamento riguarda la valorizzazione dei ruderi della chiesa di S. Anna e della rete sentieristica circostante, per un totale di 1 milione e 430 mila euro, un progetto che si integra con l’intervento di oltre 250 mila euro grazie al quale negli scorsi anni è stato recuperato e migliorato il sentiero “dei ponti”. Anche in questo caso si punta su quattro linee di intervento: il recupero della componente vegetale, ma anche il recupero dei ruderi di Sant’Anna, un restauro finalizzato alla messa in sicurezza e alla valorizzazione dell’antica chiesa. Si aggiunge a questi interventi un lavoro sulla fruibilità e accessibilità del sito attraverso un intervento per la gestione delle acque meteoriche, la realizzazione di un impianto illuminazione e wifi all’ingresso del parco e la dotazione di sistemi e mezzi per la fruibilità a persone con disabilità motoria. In ultimo, anche in questo caso, un progetto sulla comunicazione con la realizzazione di guide con il linguaggio della comunicazione alternativa aumentativa, podcast, le guide multimediali, la ricostruzione in realtà aumentata del parco e la realizzazione di una rete virtuosa per il miglioramento delle condizioni di accessibilità e inclusività del parco.

“Due interventi di grande concretezza che abbiamo ritenuto importante presentare ai bandi per continuare il lavoro di valorizzazione del patrimonio naturale cittadino – conclude la sindaca -, in questo caso con un focus anche sul miglioramento della sua accessibilità, con l’obiettivo di restituire a tutta la cittadinanza la possibilità di godere appieno delle bellezze del territorio. Al contempo continueremo a portare avanti la progettazione di ulteriori interventi nel segno del cammino che abbiamo percorso fino a ora, per una città che non si ferma e che continua a crescere sia nel senso della tutela che dello sviluppo”.