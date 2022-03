Sestri: cultura, tutti gli appuntamenti di Palazzo Fascie - LevanteNews

Da Mediaterraneo Servizi

Sabato 26 marzo, alle ore 17, in sala Bo al primo piano di Palazzo Fascie a Sestri Levante, si terrà la presentazione del libro Filosofia della maternità di Selena Pastorino, dialogherà con le autrici la docente e socia A.Bi.Ci. Silvia Suriano.

Il libro è una profonda e coinvolgente riflessione sull’esperienza più radicale nella vita di una donna che parte dall’esperienza corporea della maternità, così come vissuta dall’autrice nel duplice senso di generazione e crescita di una figlia, per provare a dar corpo al pensiero che in questo farsi corpo si annida. Selena Pastorino (Genova, 1986) è Dottoressa di ricerca in Filosofia e docente di Filosofia e Storia presso il Liceo Mazzini di Genova.

La partecipazione è gratuita ma soggetta a prenotazione al numero 0185-478530 o all’indirizzo mail iat@mediaterraneo.it. Si precisa che per l’accesso è necessario avere il green pass rafforzato e che saranno rispettate tutte le norme anti-contagio.

La presentazione è organizzata dal Comune di Sestri Levante e Mediaterraneo Servizi, tramite il Sistema Bibliotecario Urbano e il MuSel – il Museo Archeologico e della Città, in collaborazione con l’Associazione A.Bi.Ci.

Le iniziative di Palazzo Fascie non si esauriscono qui ma proseguono: fino al 27 marzo sarà visitabile la mostra “Riscopriamo le nostre terre perdute” a cura dell’Associazione TerreOltre e patrocinata, oltre che dal MuSel, dall’Associazione Carpe Diem. Tre tappe toccate nel corso dell’omonimo “Microfestival” organizzato con fotogiornalisti, scrittori e artisti, nel corso del 2021, una selezione di undici reportage, uno sguardo al riabitare le aree interne con maggiore consapevolezza e soprattutto nel rispetto per l’ambiente. La mostra è visitabile in sala Carlo Bo, al primo piano di Palazzo Fascie tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Dopo il sorprendente successo dei primi due anni, inoltre, è in corso la terza edizione del contest di disegno organizzato dal Comune di Sestri Levante e da Mediaterraneo Servizi, tramite il Musel – Museo Archeologico e della Città, il Sistema Bibliotecario Urbano e con la collaborazione di Maria Rocca, insegnante, artista ed esperta di didattica museale e di Daniela Mangini e Alfredo Gioventù. Quest’anno il contest è dedicato a Mario Lodi, con Alla scoperta di Mario Lodi: “Storia di Antenna”, dalla raccolta Favole di Pace del grande pedagogista e scrittore italiano.

I disegni potranno essere in tecnica libera a scelta, sempre formato 24 x 33 centimetri, la partecipazione al contest è gratuita, fra tutti i partecipanti saranno scelti tre vincitori, uno per ogni categoria: piccini, da 4 a 5 anni; bambini dai 6 ai 10 anni; ragazzi tra gli 11 e i 13 anni. Dal 4 al 12 giugno sarà poi possibile vedere le opere arrivate in mostra a Palazzo Fascie.

Il regolamento e tutte le informazioni necessarie sono disponibili sul sito del MuSel: www.sestri-levante.net/il-musel-dei-bambini/ Per ulteriori informazioni sul contest e su Museo e Biblioteca, tel. 0185 478530, e-mail: iat@mediaterraneo.it

A queste iniziative si aggiunge una grande novità: Sestri Levante ospiterà infatti per la prima volta, sabato 9 aprile, alle ore 18, presso la Biblioteca del Mare, la 16^ tappa del contest letterario Incipit Offresi, giunto alla sua settima edizione. Dedicato a chi ha un romanzo nel cassetto e sogna di trovare un editore, il contest offre la possibilità di mettersi alla prova recitando il proprio incipit davanti ad un pubblico e ad una giuria tecnica.

Per iscriversi è necessario compilare il form sul sito www.incipitoffresi.it. Ė inoltre possibile partecipare come pubblico votante esprimendo il proprio giudizio sugli incipit proposti dai concorrenti! Per maggiori informazioni chiamare il numero 0185-478530 oppure scrivere all’indirizzo iat@mediaterraneo.it. La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria.