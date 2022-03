Sesta Godano: "Torna la tradizione del pranzo al sacco" - LevanteNews

Dall’Associazione sportiva “Mangia Trekking”

Partono dai quartieri con gli zaini pieni di ogni prelibatezza e dopo aver camminato per alcune ore e visitato i luoghi antichi e tipici del territorio si fermano, “apparecchiano” sul primo prato disponibile e procedono in compagnia nel rifocillarsi come avveniva un tempo tra vecchi amici. E’ sufficiente osservare e ci si rende conto che non manca nulla dal vino al pane, ai salumi formaggi dolci e caffè. Così Mangia Trekking ogni domenica metodicamente prima fa sport, con lunghe e interessanti camminate, poi effettua un addestramento circa la sicurezza delle attrezzature e dei comportamenti in montagna. Quindi si lascia vincere dal buon cibo di casa. Dopo qualche giusto momento di rilassamento per il tempo di una buona digestione, Mangia Trekking riprende il proprio cammino verso i Passi montani liguri, emiliani e toscani, e le Valli attraversate. Talvolta giunge fino al mare. Bella anche la soddisfazione che gli alpinisti lenti avvertono spesso quando sono sulla via del ritorno, mentre commentano le bellezze della giornata e dei luoghi visitati. Alcuni dei territori percorsi ed attraversati sono segnati e manutenuti dalla stessa associazione, infatti Mangia Trekking ringrazia coloro che con opera di volontariato assoluto e gratuitamente si prestano per valorizzare questi lembi di terra che di nuovo permettono di far acquisire anche ai luoghi selvaggì quel particolare sapore dai tempi passati.