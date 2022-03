'Santa': parco Portofino e sentenza Tar, il commento del sindaco - LevanteNews

Dal Comune di Santa Margherita Ligure

Dichiarazione del Sindaco di Santa Margherita Ligure, Paolo Donadoni, in merito alla sentenza del Tar che annulla la perimetrazione provvisoria del Parco Nazionale di Portofino

«Apprendo con piacere la notizia che è stato accolto il ricorso del Comune di Santa Margherita Ligure, specialmente per le motivazioni che mettono in luce come il problema giuridico risiedesse nel non considerare le osservazioni avanzate dal Comune e quindi nel non motivare il perché non fossero state accolte. La motivazione è un obbligo giuridico, quindi vuole dire che queste motivazioni un senso in realtà lo avevano e il non averle considerate ha motivato il fatto dell’accoglimento del nostro ricorso. Ora si ritorna da dove si era partiti, quindi tutti i problemi che abbiamo avuto in questo frangente, con la fase intermedia che coinvolgeva anche zone urbanizzate della città, vengono superati e speriamo a questo punto che la nuova delimitazione segua un itinerario di dialogo e confronto che tenga conto delle ragioni espresse dal Comune».