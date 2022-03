Ruta ritrova un punto vendita. Un Carrefour che riempie il vuoto lasciato dal vecchio negozio gestito dalla famiglia Crovetto. Gli abitanti di Ruta, San Rocco e località limitrofe non saranno più obbligati a recarsi a Recco, Camogli o Rapallo per fare provvista di generi alimentari, a parte la macelleria che da sempre è un punto di riferimento per tutto il comprensorio. Gli abitanti, che avevano perso anche l’edicola, manifestano compiacimento per l’apertura.