Regione: in Consiglio risposte su depuratore Chiavari e servizi di igiene mentale minori in Asl 4 - LevanteNews

Approvazione dell’impianto di depurazione di Chiavari

Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta l’iter di approvazione del nuovo impianto di depurazione e l’altezza dell’impianto. Il consigliere ha ricordato che la chiusura della Conferenza dei Servizi sul depuratore era prevista a fine 2021 e che rimanevano ancora aperte alcune questioni, tra cui l’altezza dell’impianto, e che l’assessore nel febbraio scorso assicurò che non c’erano situazioni per cui l’iter abbia valutazioni negative.

L’assessore al ciclo delle acque Giacomo Giampedrone ha spiegato che il procedimento consiste in un’autorizzazione unica regionale, che è in corso di svolgimento. Il proponente, in seguito ad alcune richieste di modifica e alle valutazioni della Conferenza dei servici, sta elaborando i progetti definitivi Giampedrone ha concluso rilevando che la Conferenza dei servizi sarà convocata nelle more della consegna dei progetti, aggiornati secondo gli esiti della Conferenza stessa.

Servizi di neuropsichiatria infantile nella ASL 4

Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interpellanza, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta le ragioni per cui, accanto agli iter di affidamento della gestione annuale dei servizi di neuropsichiatria infantile nella ASL 4 con appalto o in forme di co-progettazione, la Regione e l’Azienda sanitaria locale non abbiano previsto percorsi di internalizzazione delle attività e stabilizzazione del personale che opera in questi ambiti, secondo le possibilità previste dalla normativa nazionale.

L’assessore Marco Scajola su delega del presidente della giunta e assessore alla sanità Giovanni Toti ha spiegato che è stato avviato il 24 dicembre scorso un percorso di co-progettazione per coinvolgere i soggetti del terzo settore già nella fase di individuazione dei fabbisogni sociosanitari e riabilitativi. L’assessore ha spiegato che questa procedura, che è in corso e pertanto richiede una proroga dell’attuale appalto per garantire la continuità dei servizi, non esclude la possibilità di integrare le attività appaltate con altre attività da effettuare con personale a tempo indeterminato e determinato per raggiungere i livelli di equilibrio del personale di ruolo.

Parere di ISPRA sulla proposta ANCI per l’iter del Parco nazionale di Portofino

Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta il parere di ISPRA sulla proposta della Regione di perimetrazione, limitata ai tre Comuni rispetto agli undici proposti dall’attuale perimetrazione, per il futuro Parco Nazionale di Portofino. Il consigliere ha ricordato che l’assessore competente ha dichiarato che non risulta pervenuto da ISPRA né dal Ministero della Transizione ecologica alcun parere sulla proposta della Regione.

L’assessore ai Parchi Alessandro Piana ha risposto che non risulta gli atti nessun parere.