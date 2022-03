RASSEGNA STAMPA. Ucraini: testimonianze di guerra e aiuti - LevanteNews

Oggi, martedì 22 marzo, auguri a Lea. Mercati settimanali: Bogliasco; Cicagna; Cogorno; Varese Ligure; Zoagli. Proverbi: “A far del bene ai ciuchi, Sant’Antonio se n’ha a male”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Ucraina: “Profughi accolti in hotel, albergatori perplessi con la stagione alle porte”; “Accoglienza e aiuti solidali, la Riviera si mobilita”; “Ventun giorni chiusi in cantina, poi l’abbraccio ai mariti in fuga”. “Zucchero amaro e la spesa sospesa”. Pianeta covid: ieri in Asl 4 i nuovi casi sono stati 32; i pazienti ricoverati sono saliti a 14 di cui 1 in terapia intensiva.

Riva Trigoso: autoprestito di volumi alla biblioteca del mare. Riva Trigoso: tabaccaio di Carrara travolto dal treno. Sestri Levante: bike sharing, nuova stazione al parco Mndela. Sestri Levante: il Natta Deambrosis in Svezia per portare nel Tigullio il progetto disabili. Lavagna: gatto salvato dai pompieri. Chiavari: “Io Giovanni Giardini non sono né in vendita né congelato”. Chiavari: Fiera di Sant’amtonio rinviata, da venerdì divieti din sosta in viale Kasman. Chiavari: 25 auto non Assicurate scoperte dai vigili. Chiavari: i lavori in A-12. Chiavari: Festival della Parola con i giudici Ayala e Grasso.

Rapallo: riflessioni, silenzi e bambini, ecco la città dello spirito. Rapallo: libri a domicilio con la Croce Bianca.

Camogli: convegno sul turismo; ripartire dal modello capitale della Cultura (Commento. L’appuntamento, proprio al Cenobio dove è nato, per ricordare la nascita del consorzio Portofino Coast che unì eccellenze del Tigullio e del Golfo Paradiso ed è semmai questo il modello vincente che va seguito). Recco: tragitti auto condivisi contro il caro benzina. Recco è il Comune europeo dello sport.

Borzonasca: incontri sul bando per sistemare i noccioleti.