A sottolineare il successo è lo stesso sindaco Carlo Bagnasco. Rapallo’s Got Talent. C’è anche un po’ di Rapallo nella finale di Italia’s Got Talent che andrà in onda domani sera, mercoledì 23 marzo, alle ore 21 su Sky e Tv8. Fa parte del corpo di ballo del programma infatti la nostra giovane concittadina Laura Tassara. Facciamo tutti il tifo per lei!