Rapallo: "Città multietnica, no a iniziative religiose" - LevanteNews

Dal MoVimento 5 Stelle Rapallo e Zoagli

Secondo la nostra Costituzione l’Italia non è forse uno Stato laico?

Perché un’amministrazione pubblica spende soldi pubblici per lanciare una rassegna di eventi “Rapallo dello Spirito” tutt’altro che laica? Dimenticando che Rapallo è oramai una città multietnica, nella quale convivono molteplici sensibilità culturali e religiose.

Vogliamo invece creare eventi laici aperti a tutti e non solo solo ai cittadini di fede cattolica? Ci sono bambini di diverse fedi religiose in città, e’ una realtà’ che una amministrazione lungimirante e sensibile non dovrebbe ignorare.

Resta il fatto poi che quando si spendono soldi pubblici per offrire un servizio, tale servizio deve essere reso accessibile a tutti, senza creare cittadini di serie A e cittadini di serie B.

Questa scelta infelice dell’Amministrazione rapallese ci ricorda tanto la celebre frase “prima gli italiani”. Affermazione di bassa lega, inapplicabile, che viene fortunatamente smentita costantemente dalla realtà dei fatti.