Portofino: "Sentenza Tar, buona notizia per il territorio" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del consigliere regionale Claudio Muzio

“La sentenza con cui il TAR della Liguria ha proceduto all’annullamento del decreto del Ministero della Transizione ecologica del 6 agosto 2021, che stabiliva la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia del Parco Nazionale di Portofino, nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o connessi, è un’ottima notizia per il nostro territorio. Da tempo mi batto contro l’istituzione del Parco Nazionale calata dall’alto senza ascolto e confronto con i diretti interessati. Da sùbito ho definito il decreto annullato oggi dal TAR come un esproprio di territorio ai Comuni e alle comunità locali, un commissariamento di fatto delle aree coinvolte: per questo non posso non accogliere con grande soddisfazione la pronuncia del Tribunale Amministrativo”. E’ quanto dichiara il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia.

“Il decreto annullato – prosegue Muzio – avrebbe fatto ricadere sulle zone interessate una serie impressionante di vincoli, che avrebbero finito col penalizzare gravemente coloro che il territorio lo vivono per davvero, lo curano e su di esso investono. Del resto, la stessa istituzione del Parco Nazionale con un emendamento alla Finanziaria 2018 presentato da un senatore del PD di Sarzana senza previo confronto con tutti gli Enti coinvolti, la dice lunga su questa vicenda e conferma che il pesce puzza dalla testa”.

“Quella di oggi è una vittoria dei Comuni e della Regione che hanno presentato e sostenuto il ricorso. In attesa di ulteriori sviluppi, possiamo dire che con la sentenza del TAR è stata scritta una bella pagina in difesa dei territori e della loro autonomia, che non può essere calpestata a piacimento per soddisfare nocive astrazioni ideologiche. Abbiamo bisogno di ritornare a prenderci cura dei terreni abbandonati e di interventi sul dissesto idrogeologico. Non abbiamo bisogno di un altro Parco oltre a quello regionale che esiste già. L’ho sempre detto e lo confermo”, conclude il capogruppo di Forza Italia.