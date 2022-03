"Portofino Mare": assunzione di 5 operai, il bando - LevanteNews

La Società Portofino Mare S.r.l., società in house a capitale interamente pubblico del Comune di Portofino, ha indetto una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da cui poter attingere 3 unità lavorative full time a tempo determinato per Operaio comune, 1 unità lavorativa full time a tempo determinato per Operaio qualificato e num. 1 unità lavorativa full time, a tempo indeterminato, da adibire a mansioni di Operaio coordinatore.

Il termine di consegna delle domande scadrà il 1° Aprile 2022 h. 12:00. Tutta la documentazione è consultabile e reperibile sia sul sito del Comune di Portofino (www.comune.portofino.genova.it) sia sul sito della Portofino Mare S.r.l. ( www.comuneportofinomare.it).