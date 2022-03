Portofino: "La sentenza non cancella i ritardi della Regione" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Gruppo regionale Pd

“La sentenza del TAR sul Parco Nazionale di Portofino non cancella i ritardi della Regione nel coinvolgimento del territorio e nell’avvio dell’iter costitutivo, il vero punto da cui è partito il ricorso iniziale che ha portato alle decisioni del Ministero, oggetto dell’impugnativa”, così il capogruppo del partito Democratico Articolo Uno Luca Garibaldi dopo la notizia che il Tar ha accolto il ricorso della Regione sui confini del Parco.

“La Regione non provi – riprende Garibaldi – a fare ripartire il discorso da zero, cosa che costituirebbe nei fatti la fine del Parco Nazionale di Portofino. In questi mesi molti Comuni hanno già avanzato la volontà di essere inclusi con proprie proposte di perimetrazione: si riparta quindi dalla proposta di ANCI da sette Comuni, condivisa da tutti, e si riapra da lì la discussione sul territorio, perché se da un lato la procedura di costituzione del Parco Nazionale con sentenza è stata sicuramente una supplenza della politica, non si può pensare di ripartire dalla mera riproposizione dei confini del Parco Regionale, quando dal territorio sono arrivate indicazioni di disponibilità e apertura che la Regione non ha voluto finora cogliere”.