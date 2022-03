Chiavari: il Bandolo e l'eccidio nazista di Punta Bianca a Framura - LevanteNews

Dall’Associazione culturale il Bandolo

Sabato 26 marzo alle ore 17 presso la Società Economica, il Bandolo presenterà un episodio sconosciuto avvenuto nel marzo 1944.-

ella notte del 22 marzo 1944, due ufficiali e 13 soldati del 2677° Special Reconnaissance Battalion, delle forze armate americane, sbarcano nel tratto di costa tra Bonassola e Framura con il compito di far saltare il tunnel ferroviario, dando vita all’operazione Ginny II, programmata come la precedente Ginny I e tentata un mese prima. La linea è utilizzata, tra l’altro, per rifornire le truppe tedesche impegnate a Cassino e ad Anzio. Nel momento dello sbarco gli uomini conservano l’uniforme e non vestono abiti civili. Il gruppo tuttavia è catturato, su delazione, la mattina del 24 marzo 1944, da una formazione composta da soldati fascisti della Rsi e da truppe tedesche. Tutti i 15 soldati sono condotti a La Spezia, presso il comando della 135a brigata tedesca e interrogati da due ufficiali del controspionaggio navale. Nel corso dell’interrogatorio uno dei soldati rivela lo scopo della missione. Il giorno 24 il comando della 135a brigata riferisce al 75° corpo d’armata tedesco dell’avvenuta cattura. Nella mattinata del 25 marzo la brigata riceve un telegramma firmato dal generale Anton Dostler, capo del 75°, nel quale sta scritto di fucilare immediatamente i prigionieri.

Tuttavia, gli ufficiali che li hanno interrogati e il comandante di piazza, colonnello Almers, chiedono che non si proceda alla fucilazione, calcando sul fatto evidente che sono stati catturati in uniforme, ma nel pomeriggio del 25 il comando del 75° ribadisce che quanto deciso avvenga entro le sette del giorno 26 marzo. Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo 1944 sia gli ufficiali della 135a brigata sia gli ufficiali della Kriegsmarine presenti in città tentano per due volte di far sospendere la fucilazione, purtroppo con insuccesso. I componenti del commando vengono passati per le armi la mattina all’alba del 26 marzo 1944 a Punta Bianca, nei pressi di Amelia, ultimo baluardo orientale della Liguria, difeso da potenti batterie costiere. Nessuno è giudicato da un tribunale come richiederebbe invece il regolamento. La decisione di fucilarli è contraria alle convenzioni internazionali e responsabile dell’accaduto è ritenuto dagli Alleati il generale tedesco Anton Dostler. Catturato al termine della guerra e sottoposto a processo nell’ottobre del 1945, nella Reggia di Caserta, si difende sostenendo che ha obbedito all’ordine di Hitler del 18 ottobre 1942, che prevede appunto di fucilare tutti i commandos catturati senza prevedere per loro alcun ricorso a giudici. E dichiara che, se si fosse comportato diversamente, sarebbe stato rinviato alla corte marziale tedesca. Ritenuto colpevole, è condannato a morte e fucilato ad Aversa il 1° dicembre 1945.