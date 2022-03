Chiavari: candidato Messuti, iniziati gli incontri con i cittadini - LevanteNews

Da Avanti Chiavari

È partita questa mattina la campagna di ascolto della cittadinanza del candidato sindaco Federico Messuti, all’interno della sede di corso Garibaldi 44, aperta tutti i martedì e i giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

“Io e la squadra aspettiamo i cittadini per un momento di ascolto e confronto sul futuro della nostra città. Abbiamo predisposto un format da compilare per ricevere suggerimenti ed osservazioni da inserire all’interno del nostro programma. I chiavaresi possono indicare il progetto e descrivere l’obiettivo che si vuole raggiungere – spiega Messuti, candidato sindaco di Avanti Chiavari-Di Capua, Maestrale e Partecipattiva – Inoltre, ho attivato un numero apposito con il quale è possibile contattarmi, sia telefonicamente che su whatsapp, oltre alla mail di Avanti Chiavari. Una linea diretta per conoscerci, ma anche per confrontarci su vari temi e ricevere le vostre proposte”.

Contatti Federico Messuti candidato sindaco

Chiamate, messaggi e Whatsapp +393770800750

Mail avantichiavari@gmail.com