Vernazza: sabato 26 marzo escursione con panorami da favola - LevanteNews

Da Valerio Lastrico – Guida Ambientale Escursionistica Liguria

Escursione ad anello altamente panoramica nella valle del torrente Vernazzola, vale a dire attorno al celeberrimo borgo di Vernazza. Il percorso collega due dei santuari che dominano dall’alto le Cinque Terre, attraverso le frazioni alte, i vigneti terrazzati e inaspettati boschi ricchi di ruscelli, oltre agli edifici storici con i loro alberi monumentali. A farla da padrone sono le superbe visuali da ogni lato del borgo di Vernazza, il più “ricco” architettonicamente e storicamente per la sua stessa conformazione. Ma non solo: la vista da San Bernardino rappresenta uno dei terrazzi più panoramici in assoluto delle intere Cinque Terre.

Appuntamento: ore 10,30 in fondo alle scale della stazione di Vernazza (per chi viene da Genova: Regionale 12333 delle 8,23 da Genova Brignole, cambio con Regionale 12221 delle 9,41 da Sestri Levante)

Rientro: ore 17,30 circa

(e comunque in tempo per il regionale veloce 3278 per Genova delle 18,04 che arriva a Brignole alle 19,15)

Necessario pranzo al sacco

Difficoltà: Escursionistica media/difficile.

Il percorso è nel suo complesso non troppo impegnativo, ma presenta una parte molto ripida con terreno dissestato e scalini alti e irregolari. Necessario un certo allenamento e calzature adeguate.

Lunghezza: 13 km circa

Dislivello in salita: 550 metri circa

Costo: 10 euro a persona

Prenotazione obbligatoria al 3480906206 (Whatsapp)

Link all’evento: https://fb.me/e/2ngJTUfdb