Sestri: Casette Rosse, al via la creazione del giardino didattico - LevanteNews

Il primo appuntamento per la creazione del giardino didattico di Casette rosse si è tenuto sabato pomeriggio: tante famiglie si sono armate di guanti, zappa e abbigliamento comodo per dare il via al nuovo progetto di partecipazione cittadina, promosso dal Comune con il coinvolgimento del terzo settore.

15 bambini e i rispettivi genitori si sono riuniti in un bel pomeriggio tra sole e mani nella terra, prendendo misure e iniziando a vangare il terreno per realizzare un giardino che offrirà spazi di approfondimento sulle piante locali, su quelle aliene ormai radicate sul territorio, quelle in grado di attirare insetti e quelle legate ai sensi. Nelle prossime settimane un nuovo appuntamento per la messa in posa della pavimentazione.