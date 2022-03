'Santa': i volontari di Radio Club Levante accolti dal Papa - LevanteNews

Da Marco Ferrini, Presidente Radio Club Levante

“Una ventina di volontari di protezione civile del Radio Club Levante, accompagnati dai propri famigliari, saranno accolti in udienza privata da Papa Francesco. La cerimonia si svolgerà in Vaticano, sabato 26 marzo, alle ore 12 presso l’auditorium Paolo VI, detto anche aula Nervi, dal nome del suo progettista.

Questo appuntamento è stato richiesto e ottenuto dalla Federazione Italiana Ricetrasmissioni CB, struttura nazionale di Protezione civile, a cui il Radio Club Levante aderisce dal 1995,quale riconoscimento per l’opera di assistenza svolta dai volontari in occasione dei due anni di pandemia Covid 19..Sabato prossimo saranno 900 i volontari della FIR che avranno questa solenne opportunità: la nutrita delegazione del Radio Club Levante sarà presente in rappresentanza di tutti i colleghi volontari del sodalizio che opera da ben 29 anni nel Tigullio e non solo.”