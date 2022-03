Rugby/ La Pro Recco attuta a Biella, l'U19 vittoriosa a Collegno - LevanteNews

Dalla Pro Recco Rugby

Come previsto, l’impegno sul campo del forte Biella, secondo in classifica e all’inseguimento della capolista imbattuta CUS Torino, si è rivelato proibitivo per la Pro Recco Rugby, che è stata battuta per 49-6. Ancora una volta, il punteggio è molto punitivo rispetto alla grinta messa in campo dai ragazzi di coach Van Vuren, che hanno pagato nuovamente la grande fatica durante la ripresa.

Il primo tempo si è chiuso sul 27-6 e i biancocelesti sono stati i primi a marcare, con un calcio di punizione di Lorenzo Romano (2/2 oggi per lui) al 4′. Sono suoi anche gli altri tre punti recchelini, mentre i padroni di casa nella prima frazione hanno messo a segno due calci di punizione e tre mete trasformate. Nella ripresa Biella ha dilagato con altre quattro segnature, di cui una sola trasformata.

“Anche oggi i miei ragazzi hanno dato tutto – spiega coach Jem Van Vuren – ma abbiamo potuto poco contro una squadra così tanto più veloce, fisica e organizzata di noi. Nonostante non siano scesi in campo con la loro formazione tipo, ci sono stati superiori in tutto e non è stata una sorpresa, visto il campionato che stanno facendo: sono stati battuti solo dal CUS Torino e sono in piena lotta per il primo posto. Noi dobbiamo tenere duro e portare a termine questo campionato di sofferenza e ripartenza”.

Un paio d’ore prima, sempre in Piemonte, l’U19 biancoceleste ha invece portato a casa una bella vittoria contro Collegno: un 31-14 conquistato nonostante la costante inferiorità numerica, essendo gli Squaletti partiti da Recco in quattordici a causa di due defezioni dell’ultimo momento. Durante la partita, poi, a causa di due cartellini gialli simultanei, si sono ritrovati anche in dodici, ma sono riusciti lo stesso sia a segnare che a vincere l’incontro.

I punti dell’U19 sono stati segnati grazie alle mete di Sbarbori (2), Marcolini e Massa e alle trasformazioni di Marcolini (1) e di Luca Barisone (3) e di un calcio di punizione di quest’ultimo.

Nel prossimo turno gli Squaletti ospiteranno sul campo di Calvari proprio il Biella, mentre la Prima Squadra affronterà al Carlini-Bollesan di Genova la corazzata CUS Torino.

Tabellino (a cura Biella Rugby Club)

Biella Rugby Club v Pro Recco 49-6 (27-6)

Marcatori: p.t. 4’ c.p. Romano (0-3), 9’ m. Lura tr. Morosini (7-3), 12’ c.p. Romano (7-6), 20’ c.p. Morosini (10-6), 26’ m. Morosini tr. Morosini (17-6), 31’ c.p. Morosini (20-6), 34’ m. Wilson tr. Morosini (27-6). s.t. 3’ m. Lura tr. Morosini (34-6), 15’ m. Lura n.t. (39-6), 31’ m. Braga n.t. (44-6), 39’ m. Sciarretta (49-6).

Biella Rugby Club: Morosini (46’ Sciarretta); Tosetti, Braga, Grosso (cap.) (62’ Laperuta), Lura; Musso, Martinetto; Wilson, Boccardo, Zanotti (62’ Mondin); Bertone (44’ Catalano), Panaro (53’ Givonetti); Chaabane, Romeo (44’ Ledesma), Zacchero (62’ Panigoni).

All. Porrino

Pro Recco Rugby: Romano; Salerno (64’ Canoppia), T. Marcellino (71’ Tomarchio), Cinquemani, M. Marcellino; Tagliavini, Mitri (56’ Armijos); Rosa (cap.), Matulli, Barisone; Certoni, Nese; Maggi, Noto, Coppola (78’ Podestà).

All. Van Vuren

Arb. Matteo Bertocchi (Cagliari)

AA1 Antonio Smiraldi (Torino) AA2 Edoardo Sibona (Torino)

Calciatori: Morosini (Biella Rugby) 6/6; Romano (Pro Recco) 2/2; Musso (Biella Rugby) 0/3

Cartellini: 31’ giallo a Salerno (Pro Recco); 51’ giallo a Zacchero (Biella Rugby)

Punti conquistati in classifica: Biella Rugby 5; Pro Recco 0

Player of the Match: Lura (Biella Rugby)

Note: giornata soleggiata, 13° circa, campo in buone condizioni. Presenti 250 persone circa.

Serie A, girone 1, giornata XIII

Rugby Parabiago – ASR Milano 26-23 (4-1)

CUS Torino – Amatori Alghero 55-0 (5-0)

CUS Genova – VII Torino 17-19 (1-4)

Biella Rugby – Pro Recco Rugby 49-6 (5-0)

Riposa: I Centurioni

Classifica: CUS Torino 52 (11), Biella 49 (11), Parabiago 39 (11), ASR Milano 33 (11), I Centurioni 23 (10), Alghero 19 (10), VII Torino 14 (9), CUS Genova 10 (11), Pro Reco 0 (10).

N.B. la partita scorsa tra Alghero e VII Torino è stata annullata dal Giudice Sportivo e dovrà essere rigiocata.