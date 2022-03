Riva Trigoso: ancora mistero sull'uomo investito dal treno - LevanteNews

Potrebbe essere morto per una disgrazia e non per un gesto volontario l’uomo, un 36enne, morto ieri a mezzanotte a Riva Trigoso investito dall’intersity Genova-Siracusa. Originario di Genova e tabaccaio in lunigiana, aveva com sé due buste con diverse migliaia di euro. Tornava da Genova diretto a casa quando ha avuto un incidente a Recco dove avrebbe urtato una donna. Ha quindi proseguito la marcia e a Sestri Levante un’avaria all’auto gli ha impedito di procedere. Forse aveva tentato di attraversare la linea ferroviaria in un punto buio; qui è stato travolto dall’Intersity. Gli inquirenti cercano di capire le intenzioni dell’uomo e il perché di quelle migliaia di euro.